टीम इंडिया शुक्रवार से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) की जमकर तैयारी कर रही है. इस बीच टीम के खिलाड़ी और कोच फुर्सत के पलों का लुत्फ लेने में भी पीछे नहीं हैं. मंगलवार को रवि शास्त्री ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एक डॉगी को टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल से फील्डिंग का अभ्यास कराते नजर आ रहे हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह डॉग एजेस बाउस के चीफ पिच क्यूरेटर साइमन ली का पालतू डॉग है. साइमन ली ही टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के इस खिताबी मुकाबले की पिच तैयार कर रहे हैं.

शास्त्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर डॉग के साथ मस्ती का यह वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'हमारे बडी विंस्टन ने टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के बाद टेनिस गेंद से अभ्यास किया.'

Our buddy Winston earns himself a tennis ball after #TeamIndia’s practice session #WTCfinal 🇮🇳 pic.twitter.com/tEeLYS3xBs

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 15, 2021