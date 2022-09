एशिया कप की जब शुरुआत हुई तो उसे इस खिताब का दावेदार नहीं माना जा रहा था. टूर्नामेंट में कई क्रिकेट पंडित तो उसे अफगानिस्तान से भी कमजोर आंक रहे थे. लेकिन इस टीम ने अपना जज्बा दिखाते हुए हर प्रतिद्वंद्वी को मात दी और आखिरकार फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया.Also Read - VIDEO: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार पर फैन्स का रो-रो कर हुआ बुरा हाल, कह दी बड़ी बात | देखें वीडियो

इस जीत के बाद उसके खिलाड़ियों ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पवेलियन से लेकर अपने होटल तक खूब जश्न मनाया और जमकर डांस किया, सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Also Read - VIDEO : हैरिस राउफ ने 151 kph रफ्तार वाली गेंद पर गुणाथिलिका को बोल्ड किया, डेल स्टेन ने की तारीफ

उसके इस जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें खिलाड़ियों को बल्ले से सलामी दी जा रही है. इसके साथ ही आतिशबाजी के साथ ढोल के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है. जश्न में विजेता टीम के बाकी खिलाड़ी भी नाच भी रहे हैं.

Absolute SCENES from the dressing room of tonight's CHAMPIONS! 🤩🏆

The Sri Lankan 🇱🇰 players are in a mood to celebrate and we're all for it! 🥳#SLvPAK #ACC #AsiaCup2022 #GetReadyForEpic pic.twitter.com/Bc5HINrkN0

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2022