इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भले क्वॉरंटीन में हों, लेकिन टीम के सभी खिलाड़ी अपनी फिटनेस से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं. टीम के सभी खिलाड़ी जिम में घंटों तक पसीना बहा रहे हैं. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए अपनी फिटनेस में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. दोनों टीमें 18-22 जून को साउथम्पटन में इस खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी. Also Read - WTC 2021- न्यूजीलैंड को हल्के में न ले टीम इंडिया: Ajit Agarkar

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर टीम इंडिया का कसरत करते हुए यह वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में टीम के कप्तान विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा दिखाई दे रहे हैं. Also Read - IND vs NZ, WTC Final: साउथम्पटन के एजिस बाउल से जुड़ी हैं टीम इंडिया की कड़वी यादें

बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर करते हुए टि्वटर पर लिखा, ‘पूरे प्रवाह के साथ तैयारियां जोरों पर हैं. टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले जिम में पसीना बहा रही है.’ Also Read - Video: जिम में अपनी ताकत दिखाने लगे Rishabh Pant, परफॉर्मेंस एनालिस्ट को हवा में उठाकर किया कुछ ऐसा

Preps in full swing as #TeamIndia sweat it out in the gym ahead of the ICC World Test Championship Final 💪💪👊 – by @RajalArora

