हाल ही में भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अमेरिका की टी20 लीग खेलने पहुंचे उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) का डेब्यू निराशाजनक रहा है. वह माइनर लीग क्रिकेट (Minor League Cricket) में खेलने पहुंचे हैं. भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता 2012 के कप्तान उन्मुक्त चंद इस अमेरिकी क्रिकेट लीग में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं. यहां वह 3 गेंदों का सामना कर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और बोल्ड हो गए.Also Read - Unmukt Chand ने 28 साल की उम्र में लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर लिखा 'इमोशनल' मैसेज

कैलीफोर्निया में खेले गए इस टी20 मैच में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की टीम सैन डिएगो सर्फ राइडर्स के खिलाफ खेलने उतरी थी. इस दौरान उन्मुक्त को सैन डिएगो सर्फ राइडर्स के तेज गेंदबाज जुबीर मुराद ने बोल्ड किया. वह निराश होकर पवेलियन लौटे. पीटर डेला पेना नाम के एक शख्स ने उन्मुक्त की बल्लेबाजी का यह वीडियो अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया है. Also Read - Unmukt Chand ने 'भारतीय क्रिकेट' से लिया संन्यास, अब America की ओर से खेलेंगे क्रिकेट!

I don't think Unmukt Chand will be sharing this on his Instagram Stories anytime soon. Third-ball duck on @MiLCricket debut for the ex-India 2012 U19 World Cup winning captain. He was opening the batting for Silicon Valley Strikers in Morgan Hill, California today. pic.twitter.com/El0G1fLmP1

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) August 15, 2021