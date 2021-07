इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) इन दिनों डरहम में प्रैक्टिस मैच खेल रही है. इस अभ्यास मैच में कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) शामिल नहीं हुए क्योंकि मैच से पहले उनकी पीठ में खिंचाव की शिकायत थी. लेकिन इस मैच के दूसरे दिन भारतीय कप्तान को नेट्स में खूब पसीना बहाते देखा गया.Also Read - ICC ODI Rankings: Shikhar Dhawan ने लगाई वनडे रैंकिंग में छलांग, जानिए Virat Kohli का कौन-सा स्थान?

डरहम क्रिकेट ने विराट कोहली की प्रैक्टिस की एक छोटी सी झलक अपने टि्वटर हैंडल पर भी पोस्ट की है. 44 सेकंड के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए डरहम क्रिकेट ने लिखा, ‘हाय विराट कोहली! एमिराट्स रिवरसाइड पर लंच के दौरान भारतीय कप्तान के लिए नेट सत्र.’

भारत और काउंटी XI के बीच खेले जा रहे इस प्रैक्टिस मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने यहां केएल राहुल (KL Rahul) की शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए.

