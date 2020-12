India vs Australia D/N Practice Test Match: भारतीय और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच इस वक्‍त सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में डे-नाइट प्रैक्टिस टेस्‍ट मैच खेला जा रहा है. आज दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक टीम इंडिया ने मेजबानों के खिलाफ 472 रनों की बडी बढत बना ली है. लेकिन मैच के पहले दिन मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) ने मैदान पर जो किया उसकी प्रशंसा ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया में जमकर हो रही है.

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) यहां चल रहे अभ्यास मैच के शुरूआती दिन प्रतिद्वंद्वी टीम के कैमरन ग्रीन के सिर में गेंद लगने के तुरंत बाद भागकर उन्हें देखने चले गये थे.

अर्धशतक लगाने वाले जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कैमरून ग्रीन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव शॉट लगाया था. कैच लपकने के प्रयास में गेंद उनके हाथों से निकलकर उनके सिर के बायें हिस्से में लग गयी.

सिराज (Mohammed Siraj) ने तुंरत अपना बल्ला छोड़ा और ग्रीन को देखने भाग गये. बुमराह ने भी अपने साथी की तरह ऐसा ही किया.

ग्रीन को 'कनकशन' के कारण भारत और ऑस्ट्रेलियाई ए टीम के बीच गुलाबी गेंद के तीन दिवसीय अभ्यास मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर कर दिया गया.

9न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की मैच के दौरान युवा ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की मदद करके खेल भावना दिखाने के लिये प्रशंसा की जा रही है जिनके सिर पर गेंद लग गयी थी.’’

एबीसी डॉट नेट डॉट एयू ने कहा, ‘‘नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और अंपायर गेरार्ड अबूद स्टार ऑलराउंडर को देखने पहुंचे और ग्रीन ने भी बुमराह को पैर पर थपथपाकर आश्वस्त किया कि वह ठीक हैं.’’

How is this for sportsmanship? Green cops one in the face, Siraj goes straight to check on him. 🇦🇺🇮🇳 #AUSAvIND #AUSAvINDA #MohammedSiraj ❤️😍✌️pic.twitter.com/u1DciTu8PD

