भारत और लीसेस्टरशायर के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय वार्म अप मैच के तीसरे दिन स्टेडियम में मौजूद एक शख्स कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) का अपमान कर रहा था. जिसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बॉलकनी पर आए और उनके पूछा कि तुम उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो और कहा कि वो यहां तुम्हारे लिए नहीं मैच खेलने के लिए आया है.Also Read - "MS Dhoni की वजह से आगे बढ़ा कोहली का करियर लेकिन पाक टीम में युवा खिलाड़ियों की कामयाबी को पचा नहीं पाते सीनियर"

विराट हमेशा से ही अपने खुले और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते रहे हैं. वो हमेशा अपनी भावनाओं को खुलकर दर्शाते हैं. ऐसे में जब युवा कमलेश नागरकोटी को इंग्लैंड में प्रशंसकों के एक समूह से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा तो कोहली इस युवा खिलाड़ी की मदद को आगे आए. Also Read - आयरलैंड के खिलाफ कड़ी परीक्षा आगामी भविष्य में हार्दिक पांड्या के लिए संभावनाएं तैयार करेगी

People talk about Surya Kumar yadav incident on how arrogant and egoistic Virat Kohli treat youngsters

But no one will talk about this where Kohli got angry when crowd was bullying nagarkoti in recent practice match pic.twitter.com/TdIeUSPLTA

— akshat (@ReignOfVirat) June 25, 2022