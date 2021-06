वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के फाइनल में क्‍या भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) गेंदबाजी करते हुए भी नजर आ सकते हैं.विराट कोहली ने इस महामुकाबले से पहले इंटर स्‍क्‍वाड मैच (Team India Intra-Squad Match) के दौरान इन-स्विंग गेंदबाजी की जमकर प्रैक्टिस की. Also Read - WTC Final से पहले इंट्रा-स्क्वाड मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर अभ्यास किया

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट से विराट की गेंदबाजी क वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया। विराट की शानदार इन-‍स्विंग को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो न्‍यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते भी नजर आ सकते हैं। Also Read - Shikhar Dhawan को मिली टीम इंडिया की कमान, देश की अगुआई को बताया 'सम्मानजनक'

विराट ने इस दौरान केएल राहुल को गेंदबाजी की। भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून के बीच खेला जाना है.भारत को इस मुकाबले से पहले कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिला है.ऐसे में इंट्रा-स्‍क्‍वाड मैच भारतीय टीम के क्रिकेटर्स के बीच ही हो रहा है.

एक टीम की कमान विराट कोहली के पास है तो दूसरी टीम की जिम्‍मेदारी केएल राहुल को दी गई है.इस मैच के दौरान विराट कोहली ने जमकर गेंदबाजी की।

Highlights from Day 2 of the intra-squad match simulation here in Southampton 🔥#TeamIndia pic.twitter.com/Tm6RrQ4nnd

— BCCI (@BCCI) June 13, 2021