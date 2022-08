भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप 2022 मुकाबले से पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) समेत भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi) से मिले. आफरीदी चोट की वजह से एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अब उनका ध्यान ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप होने से पहले फॉर्म में आने पर है.Also Read - Asia Cup- राहुल द्रविड़ के साथ विराट कोहली की नहीं बन पाती: दानिश कनेरिया

दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आईसीसी अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं. शुक्रवार को नेट सेशन के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली आफरीदी से मिले और उनकी चोट का हाल पूछा. वहीं आफरीदी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कोहली जल्द अपनी शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में लौटेंगे. Also Read - Asia Cup 2022 : भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, चोटिल हुआ एक और गेंदबाज

A high-profile meet and greet on the sidelines pic.twitter.com/c5vsNCi6xw

Also Read - Asia Cup 2022, India VS Pakistan: भारत-पाक T20I मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष गेंदबाज

कोहली के अलावा युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), रिषभ पंत (Rishabh Pant) और केएल राहुल (KL Rahul) ने भी आफरीदी से उनका हाल चाल पूछा. पंत से मजाक करते हुए आफरीदी ने कहा कि वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो एक हाथ से छक्के लगाने का अभ्यास करेंगे.

दाएं घुटने के लिगामेंट में चोट के बाद पाकिस्तान की मेडिकल टीम ने आफरीदी को 4-6 सप्ताह के आराम की सलाह दी है. शाहीन की चोट काफी गंभीर है और वो पैरों में क्रच के साथ चल पा रहे हैं.

The suspense is over! Let’s listen to the conversation between @iShaheenAfridi and @imVkohli #AsiaCup2022 pic.twitter.com/ttVYLrNtuO

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 26, 2022