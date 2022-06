साल 2019 के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से पहले अर्धशतक जड़ फैंस के मन में उम्मीद जगाई है. कोहली ने लीसेस्टरशायर के खिलाफ वार्म अप मैच में 98 गेंदो पर 67 रनों की शानदार पारी खेली।Also Read - IND vs LEI अभ्यास मैच के दौरान कमलेश नागरकोटी को गाली देने वाले फैन पर भड़के विराट कोहली

कोविड के चलते रद्द हुआ भारत-इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच एक जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाना है. इससे पहले टीम इंडिया रेड बॉल क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए लीसेस्टरशायर में चार दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है.

ग्रेस रोड में खेले गए इस मुकाबले की पहली पारी में कोहली 33 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन दूसरी पारी में पूर्व कप्तान ने अर्धशतक जड़ा. कोहली ने 98 गेंदो पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली.

इस पारी के दौरान कोहली ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कमलेश नागरकोटि, नवदीप सैनी और प्रसिद्ध कृष्णा का सामना किया.

कोहली ने बुमराह के खिलाफ शानदार अपर पट शॉट लगाया और सैनी की गेंद पर चौका लगाकर 50 का आंकड़ा पार किया.

What a shot! Kohli is now onto 44. Can he get to ? Find out.

: https://t.co/SFmJYQNe8u

235/6, lead by 237

#IndiaTourMatch | #LEIvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/EyOeZzhE1M

— Leicestershire Foxes (@leicsccc) June 25, 2022