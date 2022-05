इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) शुक्रवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहे.Also Read - RCB के खिलाफ मैच में बेयरस्टो-लिविंगस्टोन के बल्ले से किया कमाल : मयंक अग्रवाल

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान पंजाब के दिए 210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर टीम को पहला झटका कोहली के रूप में लगा जब चौथे ओवर में वो मात्र 20 रन बनाकर कगीसो रबाडा की गेंद पर कैच आउट हुए. Also Read - IPL Points Table 2022, Purple Cap and Orange Cap Holder List: पंजाब के खिलाफ हार के बावजूद प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं बैंगलोर

आउट होने के बाद कोहली बेहद निराश दिखे और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ कहते नजर आए. फैंस के मुताबिक कोहली कह रहे थे “तुम मुझसे और क्या चाहते हो?” Also Read - IPL 2022: काली बिल्ली ने रोका बैंगलोर vs हैदराबाद मैच, फैंस हुए हैरान

कोहली ने रबाडा की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके पैड को छूती हुई हवा में फाइन लेग फील्डर के पास चली गई. पंजाब के फील्डर राहुल चाहर ने आसान सा कैच पकड़ा और अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया.

Have never seen him like this @imVkohli pic.twitter.com/edmH6T1feo

— Sweta Sharma (@SwetaSharma22) May 13, 2022