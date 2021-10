पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में एलिसा हीली को बोल्ड करने वाली शिखा पांडे (Shikha Pandey) की गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा है।Also Read - ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन को यकीन- इंग्लिश खिलाड़ियों की चिंता से बावजूद समय से शुरू होगी एशेज सीरीज

क्वींसलैंड में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय मीडिया पेसर पांडे ने पारी के पहले ही ओवर में शानदार फॉर्म में चल रही हीली को बोल्ड किया। पांडे की ये गेंद सीम होने के साथ स्विंग भी हुई और बल्लेबाज को चकमा दिया। Also Read - RCB vs DC, IPL 2021 Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें IPL मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

Ball of the century, women’s cricket edition! Take a bow Shikha Pandey #AUSvIND pic.twitter.com/WjaixlkjIp

Also Read - KKR vs RR, IPL 2021 Live Streaming: दमदार जीत से खुलेगा केकेआर के लिए रास्ता, यहां देखें Live Telecast

जाफर ने ट्वीट किया, “बॉल ऑफ द सेंचुरी, महिला क्रिकेट की! शिखा पांडे, आपको सलाम #AUSvIND.”

केवल जाफर ही नहीं कई पूर्व क्रिकेटरों और खेल समीक्षकों ने पांडे की इस गेंद की तारीफ की।

What a ball from Shikha Pandey, It was a ripper. pic.twitter.com/NJUfymrlwC

Are you for real, Shikha Pandey?

That ball was headed for Goa from Gold Coast…

Superb showcase of swing bowling from Shikha Pandey in her first innings with the ball in the ongoing #AUSvIND seriespic.twitter.com/ArGYfQEYpM

— Annesha Ghosh (@ghosh_annesha) October 9, 2021