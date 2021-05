दिल्‍ली कैपिटल्‍स (PBKS vs DC) के खिलाफ मुकाबले के दौरान पंजाब किंग्‍स के दो बल्‍लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए. एक तरफ मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) थे तो दूसरे छोर पर दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) बल्‍लेबाजी पर थे. दोनों के एक ही छोर पर पहुंचने के बाद तीसरे अंपायर को ये साफ-साफ बताना पड़ा कि आखिर दोनों में से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे आउट किया जाए. Also Read - Live Score & Updates, PBKS vs DC, Vivo IPL 2021: जीत के करीब दिल्‍ली

14वें ओवर में अक्षर पटेल (Axar Patel) गेंदबाजी पर थे. मयंक अग्रवाल बल्‍लेबाजी कर रहे थे. उन्‍होंने सिंगल चुराने का प्रयास किया. दीपक रन की कॉल पर कुछ दूर जाने के बाद वापस अपने ही छोर पर आने लगे. उन्‍होंने ऐसा इसलिए किया क्‍योंकि गेंद शिमरोन हेटमायर के हाथ में थी और वो उसे अक्षर पटेल के पास फेंकने वाले थे.

मयंक (Mayank Agarwal) कॉल करने के बाद वापस नहीं गए. वो गेंदबाजी वाले छोर पर पहुंचने लगे. दीपक भी अपने छोर पर वापस आ रहे थे. इसी बीच अक्षर पटेल ने गेंद मिलने के बाद स्‍टंप बिखेर दिए. दोनों उनके ही छोर पर थे. विकेटकीपर रिषभ पंत का छोर खाली था. ऐसे में उन्‍होंने अपने छोर की गिल्लियां बिखेरने के बाद रिषभ पंत को गेंद दे दी. पंत ने भी अपने छोर की गिल्लियां बिखेर दी. अब ये समझना मुश्किल था कि आखिर आउट कोन हुआ है क्‍योंकि गेंदबाजी वाले छोर पर भी दोनों में से कोई भी खिलाड़ी लाइन के अंदर नहीं आ पाया था.

मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंचा. अंपायर ने पाया कि दीपक हुड्डा अपने छोर पर आने से कुछ दूर पर थे जब पटेल ने स्‍टंप गिराई थी. उस वक्‍त मयंक (Mayank Agarwal) वहां तक पहुंचने से काफी दूर थे. ऐसे में तीसरे अंपायर के ऑन फील्‍ड अंपायर को साफ साफ बताना पड़ा कि इस मामले में दीपक हुड्डा को आउट किया जाएगा. मयंक आगे भी अपना खेल जारी रखेंगे.

मैच में मयंक अग्रवाल ने 58 गेंदों पर 99 रनों की नाबाद पारी खेली. उनकी इस पारी के चलते ही पंजाब किंग्‍स छह विकेट के नुकसान पर 166 रन बना पाई.