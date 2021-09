पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह दौर मुश्किलों भरा गुजर रहा है. वह अपने देश में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में पूरे जी-जान से जुटा हुआ था लेकिन बीते हफ्ते में दो-दो देशों ने वहां का दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड की टीम तो पाकिस्तान में आ भी चुकी थी लेकिन पहला वनडे शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले उसने सुरक्षा का हवाला देते हुए यह दौरा रद्द कर दिया. इसके बाद इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों से ही यहां आने से मना कर दिया.Also Read - 'मैदान पर बदला लेगा पाकिस्तान': न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरा रद्द होने पर भड़के पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा

दोनों टीमों के पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद कप्तान बाबर आजम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुखद करार दिया है. उन्होंने कहा कि उनके देश ने हमेशा खेल के हितों को बनाए रखने की कोशिश की है लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं. Also Read - PAK vs ECB: इंग्‍लैंड ने भी रद्द किया पाकिस्‍तान दौरा, सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्‍वास्‍थ का दिया हवाला

न्यूजीलैंड द्वारा यह दौरा रद्द करने के बाद सोमवार को इंग्लैंड ने अपनी पुरुष और महिला टीमों का शेड्यूल दौरा रद्द करने की घोषणा कर दी. इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने इसको लेकर दुख जताया है. Also Read - Pakistan vs England: इंग्लैंड ने भी रद्द किया पाकिस्तान दौरा, Ramiz Raja बोले पाक को बनना होगा बेस्ट

Disappointed, yet again. We have always tried to accommodate the interests of the game but others simply don't. We have come a long way in our cricketing journey and it will only get better with time. We will not only survive but thrive as well. In shaa'Allah. 🇵🇰❤️🏏

