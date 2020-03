भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया है। रोहित ने अलग-अलग चैरिटी फंड में कुल 80 लाख रुपए दान किए हैं। Also Read - मौजूदा खिलाड़ियों में रोहित शर्मा के पास सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटिंग दिमाग : वसीम जाफर

रोहित ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री केयर्स फंड ने 45 लाख, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रिलीफ पंड ने 25 लाख रुपए का दान किया है। भारतीय खिलाड़ी ने जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने वाली संस्था फीडिंग इंडिया को 5 लाख और आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए 5 लाख रुपए का दान किया है।

अपने ट्वीट में रोहित ने लिखा, "हमें देश को फिर से पैरों पर खड़ा करना है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। मैंने अपना योगदान किया है। आइए अपने नेताओं के साथ आए और उनका समर्थन करें।"

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 31, 2020