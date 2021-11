अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार दो जीत हासिल कर भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है। भारत के दावे को पक्का करने के लिए अफगान टीम को अपने अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराना होगा।Also Read - T20 विश्व कप में लगातार दूसरी जीत के बाद बोले कोहली- काश पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ अच्छे ओवर होते

स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया जवाब दिया। Also Read - T20 World Cup: स्कॉटलैंड पर जीत के बाद बोले जडेजा- सही एरिया में गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण था

कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक पत्रकार ने जडेजा से पूछा, “कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया तो भारत के पास क्वालिफाई करने का मौका है। लेकिन अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं हराता है, तो क्या?” Also Read - T20 World Cup 2021: भारत ने नेट रन रेट किया बेहतर, अब अफगानिस्तान पर टिकी नजरें

Journalist – If Afghanistan cannot beat New Zealand, what will the team do?

Jadeja – “Will pack the bags and go home”.#India #AFGvsNZ#jadeja @imjadeja pic.twitter.com/7Zaec3Te3z

— senthil (@Senthilstudent) November 5, 2021