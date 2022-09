बैंगलोर एफसी (Bengaluru FC) ने रविवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में प्रभावशाली शिखर सम्मेलन में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर प्रतिष्ठित डूरंड कप जीता. इससे पहले बैंगलोर आई-लीग (2014 और 2016), फेडरेशन कप (2015 और 2017), सुपर कप (2018) और इंडियन सुपर लीग (2019) में ट्राफियां जीती थीं. हालांकि, बैंगलोर एफसी की यादगार शाम में खटास आ गई जब ट्रॉफी सेलीब्रेशन से जुड़ा एक शर्मनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर के लिए बैंगलोर के कप्तान सुनील छेत्री (Bengaluru captain Sunil Chhetri) को धक्का देते हुए देखा गया था.Also Read - डूरंड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने ट्वीट से जीता फैंस का दिल

घटना मैच के बाद ट्रॉफी-प्रस्तुति समारोह के दौरान हुई. बेंगलुरु के कप्तान को ट्रॉफी सौंपे जाने की फोटो लिए जाते समय ला गणेशन छेत्री से थोड़ा पीछे खड़े थे. तब ये देखा गया कि मंत्री ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए छेत्री को बीच में जाने के लिए धक्का दिया. Also Read - Sunil Chhetri Video: फोटो खिंचवाने के लिए राज्यपाल ने Sunil Chhetri को किया साइड, वीडियो देख भड़के फैन्स | Watch Video

मंत्री जी का ये बर्ताव सोशल मीडिया पर फुटबॉल प्रशंसकों के गले नहीं उतरा, जिन्होंने उनके “बेशर्म व्यवहार” की खुलकर आलोचना की. Also Read - कप्तान सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों से कहा- फीफा प्रतिबंध की धमकी पर ज्यादा ध्यान मत दो

Congratulations to La Ganesan, Governor of West Bengal, for winning the Durand Cup 2022. pic.twitter.com/GiICyecRHb

What a shameless Behavior “Photo meh aanahe.. oorkya” Respect the Player. He is not only a player . He is the Captain, Leader, Legend #SunilChhetri #Indianfootball #DurandCup #BFC pic.twitter.com/arRexnNRtZ

Sunil Chhetri should have done what Australian players did to Sharad Pawar back in 2006. Bhai, this is shameful!! https://t.co/0QUYGwNL64

WB Governor pushing away captain Sunil Chhetri the winner of Durand cup 2022 to stay in the limelight.

The captain should have walked away pic.twitter.com/kqAPGxjx5j

— Rocks (@naikrakesh) September 19, 2022