वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos Brathwaite) टी20 ब्लास्ट में बर्मिघम बियर्स की कप्तानी करने से पहले नोउले और डोर्रिज क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब वो टीम के लिए पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए और उनकी कार भी चोरी हो गई.

33 साल के क्रिकेटर ने ट्वीट किया, "कल (रविवार) का दिन क्या था. छह महीने की चोट के बाद पहली बार किसी मैच में खेला और पहली गेंद बिना रन बनाए आउट हो गया. वहीं, कार भी चोरी हो गई. लेकिन आप जानते हैं कि आज सुबह का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद होती है."

What a day yesterday

– First time bowling in a game after injury for six months

– First ball duck from a long hop

– Car stolen

But you know what , woke up this morning , Sun is shining and giving thanks

— Carlos Brathwaite (@CRBrathwaite26) April 17, 2022