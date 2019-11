लखनऊ: सलामी बल्लेबाज शाई होप की शानदार शतकीय पारी की बदौलत वेस्‍टइंडीज ने अफगानिस्‍तान को तीसरे और आखिरी वनडे में पांच विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली. वर्ष 2014 के बाद पहली बार वनडे सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप के इरादे से उतरी वेस्‍टइंडीज के एविन लेविस (01) और शिमरॉन हेटमेयर (00) के विकेट तीसरे ओवर में ही गिर जाने के बाद सारी उम्‍मीदें एक बार फिर होप पर टिकी थीं, जिन पर खरा उतरते हुए उन्‍होंने अपने कैरियर का सातवां शतक जड़ा और टीम को जीत‍ दिलाकर ही दम लिया. मैन ऑफ द मैच होप ने 145 गेंदों पर 109 रन बनाये. वेस्‍टइंडीज ने आखिरी बार वर्ष 2014 में बांग्‍लादेश के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप किया था. विश्‍वकप टूर्नामेंट से शुरू हुआ अफगानिस्‍तान का निराशाजनक प्रदर्शन इस श्रंखला में भी जारी रहा.

अफगानिस्‍तान ने 250 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी वेस्‍टइंडीज को शुरू में ही दबाव में ले लिया. नयी गेंद लेकर आये ऑफ स्पिनर मुजीब उर्रहमान ने अपने दूसरे ओवर में ओपनर लेविस और हेटमेयर को पगबाधा आउट करके कैरेबियाई टीम की शुरुआत बिगाड़ दी. महज चार रन पर दो विकेट गिरने के बाद होप और अपना पहला वनडे खेल रहे ब्रैंडन किंग ने पारी को सम्‍भाला और तीसरे विकेट के लिये 64 रन जोड़े. अफगान कप्‍तान राशिद खान ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर किंग को 39 रन के निजी स्‍कोर पर बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा.

इस बीच, रन गति तेज करने के लगातार बढ़ते दबाव के दौरान होप ने ऑफ स्पिनर मोहम्‍मद नबी के सातवें ओवर में दो जोरदार छक्‍के मारकर टीम को राहत दिलाने की कोशिश की. किंग और निकोलस पूरन (21) के आउट होने के बाद कप्‍तान कीरोन पोलार्ड ने 35वें ओवर में स्पिनर शरफुद्दीन अशरफ की आखिरी तीन गेंदों पर एक चौका और दो छक्‍के लगाये. हालांकि नबी ने 38वें ओवर में खतरनाक पोलार्ड (32) को शॉर्ट मिडविकेट पर नजीबउल्‍ला जादरान के हाथों कैच आउट करा दिया. पोलार्ड ने 26 गेंदों में 32 रन बनाये.

THE SERIES IS OURS! The #MenInMaroon sweep the ODI Series 3-0. WI win by 5 wickets

🇦🇫 249/7

🏏Hope 109*(145)

🏏Chase 42*(32)

🌴 253/5

🔥Paul 3/44

🔥Joseph 2/59#AFGvWI

Scorecard: https://t.co/qy0Z5JYcOL

