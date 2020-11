आईपीएल 2020 अब समाप्‍त हो चुका है. ऐसे में खिलाड़ी अब वापस अपने देश लौट चुके हैं. टीम इंडिया के अधिकांश खिलाड़ी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के लिए सिडनी पहुंच चुके हैं. आईपीएल के बाद पाकिस्‍तान में अधूरे बचे पाकिस्‍तान सुपर लीग (पीएसएल) के मैचों का आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच शेरफेन रदरफोर्ड (Sherfane Rutherford) के मुंबई इंडियंस के ग्‍लव्‍स पहनकर पीएसएल फ्रेंचाइजी कराची किंग्‍स के लिए खेलने पर बवाल हो गया. Also Read - IPL 2021: इस पूर्व ओपनर ने दी एमएस धोनी को CSK से बाहर करने की सलाह

कोरोना महामारी के चलते मार्च के महीने में तय कार्यक्रम के अनुसार आईपीएल का आयोजन नहीं हो पाया था. प्‍लेऑफ मुकाबलों से पहले ही लीग के मैचों को अनिश्चित काल के लिए सस्‍पेंड कर दिया गया था. इसके बाद पाकिस्‍तान में लॉकडाउन लगा दिया गया. पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साल के अंत में बाकी बचे मैचों का आयोजन कराने की बात कही गई थी.

Arrival of our 👑 #King #SherfaneRutherford for the Playoffs of #HBLPSLV 👊🏻

Karachi Kings Phir Se Tayyar Hai‼️#HBLPSLV #KarachiKings #YehHaiKarachi #PhirSeTayyarHain pic.twitter.com/qGMNBAf7dG

— Karachi Kings (@KarachiKingsARY) November 11, 2020