वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम का कोरोना काल में इंग्लैंड का दौरा शुरू हो चुका है. कैरेबियाई टीम जेसन होल्डर की अगुआई में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है. इससे पहले पूरी टीम का कोविड-19 टेस्ट करवाया गया था जिसमें सभी की रिपोर्ट 'नेगेटिव' आई थी.

सोमवार को वेस्टइंडीज के विभिन्न द्वीपों से खिलाड़ियों को दो विमानों से लाया गया और फिर वे विशेष विमान से इंग्लैंड के मैनचेस्टर के लिए रवाना हुए.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड पहुंचने पर पूरी टीम पृथकवास पर चली जाएगी ओर उनका फिर से कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाएगा.

West Indies depart the Caribbean for Sandals Tour of England. #ENGvWI #MenInMaroon

— Windies Cricket (@windiescricket) June 8, 2020