Ezra Moseley died in accident: वेस्‍टइंडीज क्रिकेट के लिए रविवार को एक बुरी खबर आई. पूर्व तेज गेंदबाज एज्रा मोसले (Ezra Moseley) की कार हादसे में मौत हो गई है. 63 साल के मोसले ने अपने करियर के दौरान विंडीज टीम के लिए दो टेस्ट और एक वनडे मैच खेला था. बारबाडोस के लिए खेलने से पहले मोसले ने इंग्लैंड की ग्लेमोर्गन टीम के लिए प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था.

….मजबूत तेज बैट्री के चलते नहीं मिले थे मौके

द नेशन अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिजटाउन के जंक्शन के पास साइकिल सवारी करते हुए वो एक कार से टकरा गए. बताया जाता है कि मोसले का अंतरराष्ट्रीय करियर वेस्टइंडीज टीम के शानदार पेस अटैक की वजह से आगे नहीं बढ़ सका. एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट के रहते उनके लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल था.

….विंडीज बोर्ड ने लगाया था बैन

एज्रा मोसले (Ezra Moseley) साल 1982 के विवादास्पद दक्षिण अफ्रीका के विद्रोही दौरे के लिए साइन अप करने के लिए वापस लौटे, जिसके बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट ने उन पर आजीवन बैन लगा दिया. बैन हटाए जाने के बाद, वो वेस्टइंडीज टीम के विद्रोही दौरे के एकमात्र सदस्य बने जिन्हें 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो टेस्ट खेलने के लिए चुना गया था.

क्रिकेट वेस्‍टइंडीज ने दी श्रद्धांजलि

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने मोसले को श्रद्धांजलि दी. वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और निदेशक जिमी एडम्स (Ezra Moseley) ने कहा, “एज्रा 70, 80 और 90 के दशक में हमारे प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक थे. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं बढ़ाना चाहता हूं.”