West Indies Home Summer Full Schedule: वेस्टइंडीज (West Indies) ने जून से लेकर अगस्त के बीच घरेलू सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस दौरान वेस्टइंडीज 3 टीमों की मेजबानी करेगा, जिसमें साउथ अफ्रीका (South Africa), ऑस्ट्रेलिया (Australia) और पाकिस्तान (Pakistan) का नाम शामिल है. इस दौरान मेजबान टीम चार टेस्ट, 15 टी20 और तीन वनडे मैच खेलेगी. वेस्टइंडीज-साउथ अफ्रीका (West Indies vs South Africa) के बीच 7, वेस्टइंडीज-ऑस्ट्रेलिया (West Indies vs Australia) के बीच 8, जबकि वेस्टइंडीज-पाकिस्तान (West Indies vs Pakistan) के बीच 7 मुकाबले खेले जाने हैं. Also Read - 5 साल बाद West Indies का दौरा करेगा Australia, खेले जाएंगे 8 मुकाबले

South Africa tour of West Indies 2021: वेस्टइंडीज सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के साथ दो टेस्ट और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. दोनों टीमों के बीच 10 जून से पहले टेस्ट सीरीज होगी. इसके बाद 26 जून से तीन जुलाई तक टी20 सीरीज खेली जाएगी. Also Read - Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंकाई टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा, खेली जाएगी 3 मुकाबलों की ODI सीरीज

West Indies vs South Africa (2 Test, 5 T20I):

10-14 जून पहला टेस्ट

18-22 जून दूसरा टेस्ट

26 जून पहला T20I

27 जून दूसरा T20I

29 जून तीसरा T20I

1 जुलाई चौथा T20I

3 जुलाई पांचवां T20I Also Read - ICC T20I Rankings: Babar Azam को लगा झटका, Aaron Finch ने धकेला पीछे

Australia tour of West Indies 2021: दक्षिण अफ्रीका के बाद वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगी. दोनों टीमों के बीच पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज नौ से 16 जुलाई तक और वनडे सीरीज 20 से 24 जुलाई तक खेली जाएगी.

West Indies vs Australia (5 T20I, 3 ODI):

9 जुलाई पहला T20I

10 जुलाई दूसरा T20I

12 जुलाई तीसरा T20I

14 जुलाई चौथा T20I

16 जुलाई पांचवां T20I

20 जुलाई पहला वनडे

22 जुलाई दूसरा वनडे

24 जुलाई तीसरा वनडे

Pakistan tour of West Indies 2021: इसके बाद वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पांच टी20 और दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. दोनों टीमों के बीच 27 जुलाई से तीन अगस्त तक पांच टी20 मैचों की सीरीज और 12 अगस्त से 20 अगस्त तक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.

West Indies vs Pakistan (5 T20I, 2 Test):

27 जुलाई पहला T20I

28 जुलाई दूसरा T20I

31 जुलाई तीसरा T20I

1 अगस्त चौथा T20I

3 अगस्त पांचवां T20I

12-16 अगस्त पहला टेस्ट

20-24 अगस्त दूसरा टेस्ट