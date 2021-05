वेस्टइंडीज का एक दिग्गज क्रिकेटर इन दिनों तंगहाली से गुजर रहा है. आलम ये है कि इस पूर्व खिलाड़ी को दो वक्त का खाना जुटाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है. इस क्रिकेटर का नाम है पैट्रिक पैटरसन (Patrick Patterson), जो एक वक्त वेस्टइंडीज की टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज रह चुके हैं. पैटरसन ने अपने करियरम में 28 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 93 शिकार किए. इस दौरान 5/24 उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा, जबकि 59 वनडे में उन्होंने 90 विकेट झटके. वनडे फॉर्मेट में वह 29 रन देकर 6 शिकार कर चुके हैं. Also Read - मास्क ना खरीद पाने वालों की मदद को आगे आए रविचंद्रन अश्विन; ट्विटर पर किया N95 मास्क बांटने का ऐलान

सफलता का दौर देख चुके पैट्रिक पैटरसन के आर्थिक हालात इन दिनों ठीक नहीं हैं. खुद क्रिकेट एनालिस्ट भारत सुंदरसन ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. इसके साथ ही उन्होंने पैट्रिक पैटरसन की मदद की भी अपील की है.

भारत सुंदरसन ने इस एक ट्वीट किया, "पैट्रिक पैटरसन की दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियां समय के साथ वास्तव में खराब होती गई हैं। वह वर्तमान में किराने का सामान खरीदने या एक दिन में 2 वक्त का खाना जुटाने में असमर्थ हैं. मैंने उनके लिए यह @gofundme सेट किया है। यह उनकी ओर से क्रिकेट समुदाय से एक याचिका है. कृपया अपना प्यार साझा करें."

Patrick Patterson’s day-to-day circumstances have really worsened with time. He’s currently unable to buy groceries or manage two meals a day. I’ve set up this @gofundme for him. This is a plea on his behalf to the cricket community. Please share your love https://t.co/Tniig41JAf

भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन खुद पैटरसन की मदद को आगे आए हैं. साथ ही उन्होंने लोगों से भी सहायता की अपील की है. अश्विन ने रीट्वीट करते हुए लिखा, “महान पैट्रिक पैटरसन को अपने दैनिक जीवन के लिए मदद की दरकार है. इंडियन करेंसी में पैसे देने का लिए कोई ऑप्शन नहीं हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो कृपया करे.”

Patrick Patterson the great needs help for his daily survival, there are no options to pay in Indian currency. If someone can help, please do so. 🙏 https://t.co/z1KDurk65M

— Mask up and take your vaccine🙏🙏🇮🇳 (@ashwinravi99) May 20, 2021