मैनचेस्टर: वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट पर भारत के खिलाफ गुरूवार को खेले गये आईसीसी विश्व कप मैच में अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा. आईसीसी ने बयान में कहा कि ब्रेथवेट पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2.8 के उल्लघंन का दोषी पाया गया जो एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान ‘अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताने से संबंधित है.

Carlos Brathwaite was found to have breached Article 2.8 of the ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel, which relates to “showing dissent at an umpire’s decision during an international match.” https://t.co/AvDEDQkBVb

