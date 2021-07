West Indies vs Australia, 1st T20I, Live Streaming: How to Watch Live Match on TV in India?Also Read - आलोचनाओं के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का कोच बने रहना चाहते हैं Justin Langer

वेस्‍टइंडीज दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने आई ऑस्ट्रेलिया (Australia Tour of West Indies) की टीम शुक्रवार से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (WI vs AUS T20i Series) का आगाज करने उतरेगी. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगी. पूरी टी20 सीरीज सेंट लूसिया में खेली जाएगी, जबकि वनडे सीरीज के तीनों मैच बारबाडोस में आयोजित होंगे. Also Read - West Indies vs Australia, Schedule, Squad, Live Streaming: विंडीज-ऑस्‍ट्र‍ेलिया टी20, वनडे सीरीज को भारत में इस तरह देख पाएंगे फैन्‍स

कप्तान एरॉन फिंच की कप्तानी में यहां पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं लेकिन फिर भी टीम को यहां अपने युवा खिलाड़ियों से दमदार प्रदर्शन की आस है. Also Read - India vs Sri Lanka: BCCI की दरियादिली से श्रीलंका क्रिकेट हुआ मालामाल, SLC अध्‍यक्ष ने बताई वजह

दूसरी ओर वेस्टइंडीज की बात करें तो कीरोन पोलार्ड के नेतृत्व में खेल रही वेस्टइंडीज की टीम हाल ही में साउथ अफ्रीका से 2-3 के मामूली अंतर से 5 टी20 मैचों की सीरीज हारी है. लेकिन इस बार वह यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजा चखाने को बेकरार होगी.

Live Streaming, WI vs AUS, 1st T20I, Live Streaming: When, Where and How to Watch Live Match on TV in India ?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला शुक्रवार 9 जुलाई (भारत में 10 जुलाई) को खेला जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट (Gros Islet, St Lucia) डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

