नार्थ साउंड (एंटीगा): रविंद्र जडेजा ने विषम परिस्थितियों में जुझारू पारी खेलने की अपनी क्षमता का जोरदार नमूना पेश करके शुक्रवार को यहां अर्धशतक जमाया, जिससे भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 297 रन बनाने में सफल रहा. जडेजा ने आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट होने से पहले 58 रन बनाये. उन्होंने अपनी पारी में 112 गेंदे खेली और छह चौके और एक छक्का लगाया. जडेजा ने अपनी पारी के दौरान इशांत शर्मा (19) के साथ आठवें विकेट के लिये 60 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. जडेजा के आउट होने के बाद लंच घोषित कर दिया गया.

1st Test. 96.4: WICKET! R Jadeja (58) is out, c Shai Hope b Jason Holder, 297 all out https://t.co/5BlCvaLTSJ #WIvInd

भारत ने सुबह छह विकेट पर 203 रन से आगे खेलना शुरू किया और दूसरे ओवर में ही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (24) का विकेट गंवा दिया जो अपने कल के स्कोर में केवल चार रन जोड़ पाये. केमार रोच की गुडलेंथ गेंद पंत के बल्ले का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े जैसन होल्डर के पास चली गयी. भारत का स्कोर सात विकेट पर 207 रन हो गया तथा जिस तरह से रोच और गैब्रियल हावी होकर गेंदबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि उन्हें पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटने में देर नहीं लगेगी लेकिन जडेजा और इशांत ने गजब का जज्बा दिखाया और कैरेबियाई गेंदबाजों को परेशान कर दिया.

Half century for @imjadeja – He goes on to hit the 1st six of the match. 58* at the moment #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/sfH7MLCsYR



होल्डर ने गेंदबाजी में भी बदलाव किये लेकिन जडेजा और इशांत के मजबूत इरादों के सामने उनकी हर रणनीति नाकाम रही. इन दोनों ने अपने रक्षात्मक कौशल का अच्छा नमूना पेश किया था उठती गेंदों को बड़ी कुशलता से खेलकर वेस्टइंडीज की शार्ट पिच गेंदें करने की रणनीति भी नहीं चलने दी. शैनोन गैब्रियल ने आखिर में यार्कर पर इशांत का मिडिल स्टंप थर्राकर यह साझेदारी तोड़ी. उन्होंने 62 गेंदें खेली और एक चौका लगाया. मोहम्मद शमी (शून्य) हालांकि थोड़ी देर भी नहीं टिक पाये और रोस्टन चेज की गेंद पर वापस कैच दे बैठे लेकिन जसप्रीत बुमराह (नाबाद चार) ने जडेजा को अर्धशतक पूरा करने का मौका दिया.

India have been bowled out for 297 on day two of the first Test against West Indies!

Lunch has now been taken, Kemar Roach the pick of the bowlers with four wickets.

Scorecard 👇 https://t.co/egvDo7fncD pic.twitter.com/BPf52whQgn

— ICC (@ICC) August 23, 2019