West Indies vs New Zealand 1st ODI Match Timing: टी20 सीरीज में वेस्‍टइंडीज को उनके घर पर मात देने के बाद आज से न्‍यूजीलैंड की टीम मेजबानों के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरेगी. निकोलस पूरन एंड कंपनी को इससे पहले भारत के खिलाफ भी वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज में शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में वेस्‍टइंडीज को हर हाल में वापसी करनी ही होगी. केन विलियमसन की कप्‍तानी वाली कीवी टीम जीत के साथ ही वनडे सीरीज की भी शुरुआत करना चाहेगी. टी20 में 2-1 से जीत दर्ज कर पहले ही उनके हौसले बुलंद हैं.Also Read - Netherlands vs Pakistan 2nd ODI Live Streaming: भारत में TV पर नहीं होगा प्रसारण, इस तरह देखें लाइव मैच

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा? (WI vs NZ 1st ODI Match Date)

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच आज यानी 17 अगस्‍त को खेला जाएगा. Also Read - IND vs ZIM, 1st ODI Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा मैच? इस चैनल पर होगा प्रसारण

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा? (WI vs NZ 1st ODI Venue)

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच बारबाडोस में खेला जाएगा. Also Read - Live Streaming England vs South Africa 1st Test: कितने बजे शुरू होगा ENG-SA टेस्‍ट? मोबाइल पर भी देख सकेंगे मैच

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा. (WI vs NZ 1st ODI Match Timing)

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार रात साढ़े 11 बजे शुरू होगा.

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (WI vs NZ 1st ODI Match TV Channel)

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के पहले वनडे मैच का प्रसारण भारत में टीवी पर नहीं होगा.

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है? (WI vs NZ 1st ODI on Mobile App)

वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच भारत में मोबाइल पर फैनकोड एप (Fancode App) के माध्‍यम से देखा जा सकता है.