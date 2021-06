West Indies Tour of South Africa 2021: वेस्‍टइंडीज दौरे पर गई साउथ अफ्रीका की टीम को गुरुवार को मेजबानों के खिलाफ (West Indies vs South Africa Live Streaming) दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में उतरना है. साउथ अफ्रीका को इस दौरे पर (WI vs SA, 1st Test) टेस्‍ट सीरीज के बाद पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज भी खेलनी है. अफ्रीकी टीम की कप्‍तानी डीन एल्‍गर (Dean Algar) के कंधे पर होगी. वहीं, विंडीज का नेतृत्‍व क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Brathwaite) करेंगे. आइये हम आपको इस मैच के समय व भारत के प्रसारण के संबंध में विस्‍तृत जानकारी देते हैं. Also Read - West Indies vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज के 17 खिलाड़ियों का चयन, Jayden Seales को मिला स्थान

West Indies vs South Africa, 1st Test, Live Streaming, How to watch on TV and Mobile

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्‍ट मैच कब खेला जाएगा?

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्‍ट मैच गुरुवार 10 जून से खेला जाएगा. Also Read - वेस्‍टइंडीज के तेज गेंदबाज को हुआ कोरोना, आनन-फानन में स्‍थगित हुआ प्रैक्टिस कैंप

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा?

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच का प्रसारण भारत में शाम साढ़े सात बजे से देर रात तक चलेगा. Also Read - तीन देशों के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगा वेस्टइंडीज, Andre Russell और Shimron Hetmyer जैसे स्टार खिलाड़ियों की वापसी

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच में टॉस कितने बजे होगा ?

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच में टॉस शाम सात बजे होगा.

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच को टीवी पर फैन्‍स कैसे देख सकते हैं ?

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच का प्रसारण भारत में फैन्‍स टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग कैसे देखी जा सकती है?

वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग फैनकोड एप के माध्‍यम से देखी जा सकती है.