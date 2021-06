West Indies vs South Africa, 1st Test: कगिसो रबाडा (34 रन पर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शनिवार को मेजबान वेस्टइंडीज को पारी और 63 रन से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली. रबाडा ने 2018 के बाद से पहली बार और 33 पारियों में पहली बार पांच विकेट लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 10वीं बार पांच या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. रबाडा के पांच विकेटों के अलावा एनरिक नाटर्ज ने तीन और केशव महाराज ने दो विकेट लिए. पहली पारी में केवल 97 रन पर ढेर होने वाली वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में केवल 162 रन ही बना सकी और तीसरे दिन ही मैच का परिणाम आ गया. Also Read - WI vs SA, 1st Test: गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को तीसरे दिन ही दिलाई पारी के अंतर से जीत

क्रैग ब्रैथवेट की टीम ने दूसरी पारी में 65 रन के अंदर ही अपने छह विकेट गंवा दिए और घर में 253 टेस्ट मैचों में उसे छठी बार पारी की हार का सामना करना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 322 रन का स्कोर बनाया था. वेस्टइंडीज की ओर से दूसरी पारी में रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 62 रन बनाए.

पहली पारी में नाबाद 141 रनों की पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. डीन एल्गर की बतौर कप्तान यह पहली टेस्ट जीत है.

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बनाए गए अपने शतक को राइनो संरक्षण को समर्पित किया है. डी कॉक ने कहा कि वह अपने करियर का छठा टेस्ट शतक दक्षिण अफ्रीका में राइनो संरक्षण को समर्पित कर रहे हैं.

डी कॉक ने कहा, “कई लोग जानते हैं कि मैं राइनो के संरक्षण के लिए काम करता हूं. मैं रॉकवुड और राइनो संरक्षण देखता हूं और यह हमारा पूरा ग्रुप करता है.” आईपीएल 2021 के दौरान मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने भी राइनो संरक्षण को लेकर संदेश दिया था. वह रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच में अलग डिजाइन के जूते पहनकर उतरे थे.