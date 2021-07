West Indies vs South Africa, 4th T20I: वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच ग्रेनेडा में 1 जुलाई को चौथा टी20 मैच खेला गया, जिसमें क्रिस गेल (Chris Gayle) भले ही बल्ले से नहीं चल सके, लेकिन उन्होंने एक विकेट जरूर झटका. सफलता मिलने के बाद गेल ने जिस तरह अपनी खुशी जाहिर की उसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Also Read - WI vs SA T20i Series: Kieron Pollard की विस्फोटक फिफ्टी से जीता वेस्टइंडीज, सीरीज बराबर

क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया. 1.1 ओवर में गेल ने सलामी बल्लेबाज रीजा हैंड्रिक्स को विकेटकीपर पूरन के हाथों स्टंप आउट करवाया. इसका निर्णय थर्ड अंपायर के पास गया और जब रीप्ले में ये साफ हो गया कि बल्लेबाज आउट है, तो गेल ने खुशी के मारे गुलाटी मार दी. Also Read - West Indies vs South Africa, 4th T20I, Live Streaming: भारत में TV पर नहीं आएगा मैच, इस तरह देख सकेंगे सीधा प्रसारण

बता दें कि वेस्टइंडीज ने अपने एक प्रमुख गेंदबाज के चोटिल होने के बावजूद इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को 21 रन से हराकर पांच मैचों की शृंखला 2-2 से बराबर की. पांचवां और निर्णयक मैच शनिवार को खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज ने छह विकेट पर 167 रन बनाये लेकिन उसके बायें हाथ के स्पिनर फैबियन एलेन क्षेत्ररक्षण करते समय चोटिल हो गए. ड्वेन ब्रावो ने ऐसे में अहम भूमिका निभाई तथा 19 रन देकर चार विकेट लिए. क्विंटन डिकॉक के 60 रन के बावजूद दक्षिण अफ्रीका नौ विकेट पर 146 रन ही बना पाया.

कप्तान कीरोन पोलार्ड ने वेस्टइंडीज की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 51 रन की धुआंधार पारी खेलने के बाद चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट भी लिया. क्रिस गेल और आंद्रे रसेल बल्लेबाजी में नाकाम रहे लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने योगदान दिया. गेल ने दो ओवर में 11 रन देकर एक और रसेल ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिए.

West Indies win the fourth T20 against South Africa, bringing the series level at 2-2.

Dwayne Bravo the pick of the bowlers returning career-best T20I figures of 4/19 👏 #WIvSA | https://t.co/wTIFZJ0Tbn pic.twitter.com/7C9Kps1tSD

— ICC (@ICC) July 1, 2021