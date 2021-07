West Indies vs South Africa, 5th T20I: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच ग्रेनेडा (National Cricket Stadium, St George’s, Grenada) में पांचवां वनडे मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने इतिहास रच दिया. डि कॉक ने 42 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 60 रन की पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने केएल राहुल (KL Rahul) और कुमार संगाकारा (Kumar Sangakkara) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. Also Read - WI vs SA T20i Series: Kieron Pollard की विस्फोटक फिफ्टी से जीता वेस्टइंडीज, सीरीज बराबर

क्विंटन डी कॉक ने इस सीरीज में कुल 255 रन बनाए हैं, जो द्विपक्षीय टी20 सीरीज में किसी विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन हैं. इससे पहले केएल राहुल ने साल 2020 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शृंखला में 224 रन बनाए थे. Also Read - WI vs SA: रोमांचक T20 मैच में सिर्फ 1 रन से हारा वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका ने सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त

वहीं इस साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर ने बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक 50+ का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इस मामले में उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगाकार को पीछे छोड़ दिया है. क्विंटन डी कॉक ने 9वीं बार ऐसा किया है. Also Read - England vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए चोटिल जॉस बटलर

बता दें कि एडेन मार्कराम और क्विंटन डिकॉक के बीच दूसरे विकेट के लिये 127 रन की साझेदारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को पांचवें टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 25 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीती. मैन ऑफ द मैच मार्कराम ने 70 रन बनाये जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है. डिकॉक ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 42 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली. इससे दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 168 रन बनाये.

इसके बाद लेग स्पिनर तबरेज शम्सी ने अपने चार ओवर में केवल 11 रन देकर एक विकेट लिया जबकि कैगिसो रबाडा ने ड्वेन ब्रावो और निकोलस पूरण को 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर आउट किया. लुंगी एनगिडी ने 32 रन देकर तीन विकेट हासिल किये. वेस्टइंडीज की टीम आखिर में नौ विकेट पर 143 रन ही बना पायी.

South Africa win the T20I series 3-2! ✅ Recording 168/4 in the first innings, the Proteas successfully restricted West Indies to 143/9, claiming a 25-run victory at Grenada.#WIvSA | https://t.co/QKIY1kZV2x pic.twitter.com/VTweXNsH3k — ICC (@ICC) July 3, 2021

वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज इविन लुईस (52) और शिमरोन हेटमायर (33) ही बल्लेबाजी में योगदान दे पाये. दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से दो वर्षों में पहली टी20 श्रृंखला जीती. यह कप्तान तेम्बा बावुमा और कोच मार्क बाउचर के लिये भी टी20 श्रृंखला में पहली जीत है. शम्सी ने दिखाया कि वह टी20 में शीर्ष रैंकिंग के गेंदबाज क्यों है. उन्होंने श्रृंखला में 11.4 की औसत से सात विकेट लिये. उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.