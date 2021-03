West Indies vs Sri Lanka, 1st Test, Day 1: वेस्टइंडीज-श्रीलंका के बीच 21 मार्च से एंटीगुआ में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के पहले दिन श्रीलंका अपनी पहली पारी में महज 169 रन पर सिमट गई, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 13 रन बना लिए हैं. Also Read - West Indies vs Sri Lanka: टी20 के बाद गंवाई वनडे सीरीज, अब श्रीलंका को ICC ने दिया बड़ा झटका

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम को कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के रूप में पहला झटका लगा. करुणारत्ने 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद ओशादा फर्नांडो (4) और दिनेश चांडीमल (4) भी चलते बने. आलम ये रहा कि श्रीलंका ने अपने 5 विकेट महज 92 के स्कोर पर गंवा दिए.

हालांकि सलामी बल्लेबाज लाहिरू थिरिमाने ने एक छोर पर मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की. डिकवेला 32, जबकि थिरिमाने ने सर्वाधिक 70 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन श्रीलंका को शर्मनाक स्कोर से नहीं बचा सके. विपक्षी टीम की ओर से जेसन होल्डर ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके. उनके अलावा कीमार रोच को 3, जबकि रहकीम कॉर्नवॉल को 1 विकेट हाथ लगा.

इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 13 ओवर खेलकर 13 रन बना लिए हैं. खास बात यह रही कि मेजबान टीम ने पहले दिन कोई विकेट नहीं खोया. फिलहाल कप्तान क्रेग ब्रैथवेट 3, जबकि जॉन कैंपबेल 7 रन बनाकर नाबाद हैं.

बता दें कि वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1, जबकि वनडे शृंखला 3-0 से अपने नाम की थी. अब दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें श्रीलंका की कोशिश साख बचाने की है.