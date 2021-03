West Indies vs Sri Lanka, 2nd Test, Day 1: वेस्टइंडीज-श्रीलंका के बीच एंटीगुआ में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले के पहले दिन वेस्टइंडीज ऑलआउट के करीब पहुंच चुका है. टीम ने 86 ओवरों के खेल तक 7 विकेट खोकर 287 रन बना लिए हैं. Also Read - West Indies vs Sri Lanka, 2nd Test, Live Streaming: भारत में इस तरह देखा जा सकता है लाइव टेलीकास्‍ट

सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में जारी मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की मशुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (5) और क्रुमाह बोन्नर (0) को टीम ने महज 15 के योग पर गंवा दिया. Also Read - West Indies vs Sri Lanka, 1st Test: क्रुमाह बोन्नर ने करियर के तीसरे टेस्ट में जड़ा शतक, श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ

इसके बाद कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने कायले मायर्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला. मायर्स ने 49 रन की पारी खेली, लेकिन जरमाइन ब्लैकवुड 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. यहां से ब्रैथवेट ने जेसन होल्डर के साथ पांचवें विकेट के लिए 51 रन जुटाए. होल्डर ने 34 गेंदों में 30, जबकि अल्जारी जोसेफ ने 29 रन की पारी खेली. Also Read - West Indies vs Sri Lanka, 1st Test, Day 1: जेसन होल्डर के 'पंजे' में फंसा श्रीलंका, महज 169 रन पर ऑलआउट

Stumps on day one at Antigua with Kraigg Brathwaite unbeaten on 99.

The West Indies will resume play tomorrow at 287/7#WIvSL | #WTC21 | https://t.co/RDUCc298d5 pic.twitter.com/Ua2cY0npsH

— ICC (@ICC) March 29, 2021