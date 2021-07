West Indies Women vs Pakistan Women, 1st T20I: वेस्टइंडीज (West Indies Women) और पाकिस्तान (Pakistan Women) की महिला टीमों के बीच एंटिगुआ (Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua) में 30 जून को पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ने 10 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में भले ही पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन निदा डार (Nida Dar) ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. Also Read - शाहिद अफरीदी खुद कप्‍तान बनना चाहता था कप्‍तान, युनिस खान बोले- इस तरह मुझे हटाने की रची साजिश

निदा डार ने इस मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने महज 15 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए. इसी के साथ निदा 100 टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट झटकने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने इस मामले में दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया है.

In the T20I against West Indies, Nida Dar became the first Pakistan player to cross 100 wickets in the format 👏

She is only the sixth cricketer overall to achieve this feat!#WIvPAK pic.twitter.com/midtH4MKxK

— ICC (@ICC) July 1, 2021