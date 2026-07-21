FIFA वर्ल्ड कप से क्या सीख सकता है भारत? स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस और जर्मनी की सक्सेस स्टोरी में छिपा है फ्यूचर का मंत्र

FIFA World Cup lessons for India: फीफा वर्ल्ड कप केवल 90 मिनट के खेल का रोमांच नहीं, बल्कि दशकों की योजना और मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का नतीजा है. अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे दिग्गज देशों की सफलता रातों-रात नहीं आई. जानिए कैसे ग्रासरूट डेवलपमेंट, कोचिंग एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत भी खेलों का महाशक्ति बन सकता है...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 21, 2026, 2:12 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप से क्या सीख सकता है भारत? स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस और जर्मनी की सक्सेस स्टोरी में छिपा है फ्यूचर का मंत्र
फीफा वर्ल्ड कप
  • अर्जेंटीना, स्पेन और फ्रांस की सफलता का राज 6-7 साल की उम्र से ही बच्चों को मिलने वाला स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग पाथवे है,
  • जर्मनी और स्पेन की तरह बेहतरीन कोचिंग एजुकेशन और स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान टैलेंट को निखारने का काम करते हैं,
  • आधुनिक खेलों में न्यूट्रिशन, रिकवरी, डेटा एनालिसिस और एक्टिव स्काउटिंग के बिना वर्ल्ड-क्लास एथलीट तैयार करना असंभव है,
  • एथलीट अकेले चैंपियन नहीं बनते, उनके पीछे परिवार, कम्युनिटी, क्लब और पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का योगदान होता है.

हर चार साल में फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) दुनिया भर के अरबों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखकर पूरी दुनिया अचंभित रह जाती है. लेकिन अक्सर जो बात पर्दे के पीछे रह जाती है, वह यह है कि ये देश रातों-रात फुटबॉल के महाशक्ति नहीं बने हैं. मैदान पर दिखने वाली 90 मिनट की जादुई कलाबाजी वास्तव में ग्रासरूट डेवलपमेंट, विश्वस्तरीय कोचिंग, कम्युनिटी स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट स्काउटिंग दशकों के निवेश का परिणाम है. भारत के लिए फीफा वर्ल्ड कप और इन दिग्गज देशों की सफलता से सबसे बड़ी सीख यह है कि महान खेल राष्ट्र कभी इत्तेफाक या किस्मत से नहीं बनते, बल्कि वे एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम के जरिए तैयार किए जाते हैं…

वर्ल्ड कप की सफलता की शुरुआत

जब दर्शक दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एलीट फुटबॉलरों को खेलते हुए देखते हैं, तो वे उस पूरी विकास प्रक्रिया का अंतिम परिणाम देख रहे होते हैं जिसकी शुरुआत अक्सर 6 या 7 साल की उम्र में हो जाती है. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश स्थानीय अकादमियों, स्कूल स्पोर्ट्स, कम्युनिटी क्लबों, यूथ लीग और कोच डेवलपमेंट प्रोग्रामों में भारी निवेश करते हैं. जब तक कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुंचता है, तब तक वह एक पाथवे से गुजरते हुए एक दशक से अधिक का समय बिता चुका होता है. भारत को भी अलग-अलग खेलों में इसी तरह के दीर्घकालिक विकास मॉडल (Long-term Development Systems) बनाने से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है.

और पढ़ें: FIFA winners history: 2026 में स्पेन ने जीता दूसरा खिताब, 1930 में शुरू हुआ था फीफा वर्ल्ड-कप का चलन, जानें 96 साल में कितने देश बने चैंपियन

ग्रासरूट इकोसिस्टम

सफल फुटबॉल देशों में एक बात जो बिल्कुल समान है, वह है उनका बेहद मजबूत ग्रासरूट इकोसिस्टम. इन देशों में बच्चों की पहुंच खेल के मैदानों, कम्युनिटी क्लबों, प्रशिक्षित कोचों और लीगों तक बेहद आसान होती है. इससे खेलों में भाग लेने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा आधार तैयार होता है, जिससे बेहतरीन प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं. जितनी बड़ी भागीदारी होगी, एलीट एथलीटों की पहचान करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी. भारत का भावी खेल भविष्य केवल एलीट प्रोग्रामों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि हम निचले स्तर पर कितने बच्चों को खेल से जोड़ पाते हैं.

चैंपियन बनाने की असली चाबी

विश्व कप जीतने वाले देश कोचों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोड़ देते हैं. जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने से पहले कोचों को बेहद कठिन सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. एक योग्य और समझदार कोच न केवल खिलाड़ी को सही तकनीक सिखाता है, बल्कि चोटों से बचाव, खेल के दौरान सही निर्णय लेने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है. किसी भी खेल प्रणाली की सफलता सीधे तौर पर उसके कोचों की गुणवत्ता से जुड़ी होती है, इसलिए कोच शिक्षा में निवेश करना पूरी पीढ़ी को बदलने की क्षमता रखता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स साइंस

टॉप खेल देश जानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच आसान होती है, तो खेलों में भागीदारी अपने आप बढ़ जाती है. इसका मतलब केवल बड़े और महंगे स्टेडियम बनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक मैदान, प्रशिक्षण केंद्र, इनडोर सुविधाएं और खेल के मैदान तैयार करना है. इसके साथ ही, आधुनिक खेलों में केवल तकनीकी कौशल काफी नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स साइंस, रिकवरी सिस्टम, परफॉरमेंस एनालिसिस और न्यूट्रिशन का योगदान भी निर्णायक होता है. भारत में भी आज फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और डेटा एनालिस्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो आधुनिक खेल इकोसिस्टम का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं,

एक्टिव टैलेंट स्काउटिंग

अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों में खेल इसलिए फलते-फूलते हैं क्योंकि वे वहां के दैनिक जीवन और संस्कृति में रचे-बसे हैं. परिवार बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लोकल लोग स्थानीय क्लबों का समर्थन करते हैं. इसके अलावा, ये देश टैलेंट के खुद सामने आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि स्कूलों, स्थानीय लीगों और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के जरिए सक्रिय रूप से प्रतिभाओं की खोज (Scouting) करते हैं. भारत में भी अब धीरे-धीरे मैराथन, बैडमिंटन, फुटबॉल और साइकलिंग जैसी गतिविधियों के जरिए स्पोर्ट्स कल्चर का विस्तार हो रहा है. अगर इस सांस्कृतिक बदलाव को टैलेंट स्काउटिंग नेटवर्क का साथ मिल जाए, तो भारत की विशाल आबादी में छिपी प्रतिभाएं दुनिया पर राज कर सकती हैं.

फीफा वर्ल्ड कप और दिग्गज देशों की सक्सेस स्टोरी से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि खेल कभी भी अकेले खिलाड़ी के दम पर नहीं जीता जाता. मैदान पर दिखने वाला खिलाड़ी उस विशाल इमारत का सिर्फ एक चेहरा होता है, जिसकी नींव में कोच, अकादमियां, बुनियादी ढांचा, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कम्युनिटी और परिवार खड़े होते हैं. भारत में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ एक ऐसा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने की है जो प्रतिभाओं को सही उम्र में पहचान कर उन्हें विश्वस्तरीय मंच तक पहुंचा सके.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.