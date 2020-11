TRA vs SUP, FINAL Match in Sharjah Cricket Stadium, Sharjah live starts at 7.30pm IST: महिला टी20 चैलेंज का फाइनल 9 नवबर यानी आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. स्मृति मंधाना की ट्रेलब्लेजर्स और हरमनप्रीत की सुपरनोवाज टीम खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी. Also Read - Women's T20 Challenge 2020 Trailblazers vs Supernovas Dream11 Team Prediction: खिताबी हैट्रिक पर होगी सुपरनोवाज की नजर, इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवाज टीमें

सुपरनोवा ने साल 2018 और 2019 में खिताब जीता था. ऐसे में उसकी कोशिश लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने की होगी वहीं मंधाना की टीम पहली बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Trailblazers vs Supernovas , Women's T20 Challenge 2020, Final Match Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage

Here’s all you need to know about TRA vs SUP, Final Match

ट्रेलब्लेजर्स (TRA) बनाम सुपरनोवाज (SUP) के बीच महिला टी20 चैलेंज 2020 का फाइनल कब खेला जाएगा?

ट्रेलब्लेजर्स (Trailblazers ) बनाम सुपरनोवाज (Supernovas) के बीच महिला टी20 चैलेंज 2020 (Women’s T20 Challenge 2020) का फाइनल सोमवार (09 नवंबर 2020) को खेला जाएगा.

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच कितने बजे खेला जाएगा?

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच भारतीय समयानुसार 7 : 30 बजे से खेला जाएगा.

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच में कितने बजे टॉस होगा?

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 :00 बजे होगा.

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

ट्रेलब्लेजर्स बनाम सुपरनोवाज के बीच फाइनल मैच की live streaming आप Disney+ Hotstar app पर देख सकते हैं.