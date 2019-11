भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का मानना है कि जब आपके ग्रुप में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) जैसा खिलाड़ी हो तो उसे पीछे छोड़ पाना मुश्किल काम है. टीम इंडिया ने मैच में बांग्‍लादेश के खिलाफ (IND vs BAN) टेस्‍ट मैच में पारी और 46 रन से बड़ी जीत दर्ज की. विराट एंड कंपनी ने टेस्‍ट क्रिकेट में लगातार चौथा मैच पारी के अंतर से जीता है.

भारत की जीत में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भूमिका भी बेहद अहम है. जडेजा ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया बल्कि बल्‍ले से भी खूब जौहर दिखाए. पिछले 12 टेस्‍ट मैचों की बात की जाए तो जडेजा एक शतक और छह अर्धशतक जड़ चुके हैं. उन्‍होंने गेंदबाजी के दौरान 56 विकेट निकाले.

विराट कोहली ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की. इस फोटो में कप्‍तान कोहली, रवींद्र जडेजा और रिषभ पंत के दौरान वार्मअप करते नजर आ रहे हैं. विराट ने लिखा, “मुझे ग्रुप कंडीशनिंग सेशन काफी पसंद है. जब जड्डू (रवींद्र जडेजा) इस ग्रुप में हो तो फिर उसे पीछे छोड़ पाना लगभग असंभव है.”

Love group conditioning sessions. And when Jaddu is in the group, it’s almost impossible to outrun him . @RishabhPant17 @imjadeja pic.twitter.com/QMK4nysoFh

— Virat Kohli (@imVkohli) November 25, 2019