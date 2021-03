इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन कर डेब्यू मैच में चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कहा है कि उन्हें 2018 से ही यकीन था कि कर्नाटक का ये तेज गेंदबाज एक दिन टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। Also Read - IND vs ENG: मैच के बाद दिवंगत पिता को याद कर बोले पांड्या ब्रदर्स- 'पापा सब आपके लिए'

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में कार्तिक ने कृष्णा को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने पर बधाई दी। कार्तिक ने कहा, "प्रसिद्ध, आज जो हुआ उसके बाद मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। जब हमने साल 2018 में आपको चुना था, तब आप जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि आप एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो समय अब आ गया है। आगे बढ़े, मुझे यकीन है कि आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे यकीन है कि आपका अंतरराष्ट्रीय करियर भी अच्छा होगा।"

