नई दिल्ली. एशियन गेम्स 2023 में रविवार को भारत ने मेडल का खाता खोला. रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया. रोइंग में एशियन गेम्स 2023 में भारत का यह पहला मेडल है. पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स फाइनल में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह दूसरे स्थान पर रहे. इस प्रतियोगिता का गोल्ड चीनी खिलाड़ियों के नाम रहा.

कौन हैं अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ?

अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह भारतीय सेना का हिस्सा हैं. अर्जुन लाल जाट राजस्थान जबकि अरविंद सिंह यूपी के रहने वाले हैं. भारतीय सेना में रहते हुए अरविंद सिंह रोइंग से पहली बार परिचित हुए थे. अर्जुन लाल जाट राजस्थान के चौमू के नयाबास ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं. उन्हें बचपन से ही तैराकी का शौक था. साल 2015 में सेना नें शामिल होने के बाद अर्जुन लाल जाट ने अपने कोच इस्माइल बैग व सहायक कोच बजरंग लाल ताखर के मार्गदर्शन में रोइंग में अपनी तैयारी की. अरविंद सिंह यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा के खबरा गांव के रहने वाले हैं.

