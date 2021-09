भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए ओवल टेस्ट के पहले दिन जब कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऐलान किया था कि सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है तो फैंस के साथ साथ क्रिकेट समीक्षक भी हैरान थे। जिनमें इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज क्रिस ट्रेमलेट भी शामिल थे। जिन्होंने ट्वीट किया था कि “अश्विन कहां है?”Also Read - लंच के बाद मैंने विराट कोहली से गेंद मांगी क्योंकि मैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चाहता था: जसप्रीत बुमराह

Where’s Ravi Ashwin!? — Chris Tremlett (@ChrisTremlett33) September 6, 2021

Also Read - England vs India, 4th Test: जीत के बाद Virat Kohli का बयान, बतौर कप्तान यह भारत के शीर्ष तीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक...

टीम इंडिया की जीत के बाद ट्रेमलेट ने सुर बदल गए और उन्होने कहा कि बुमराह के टीम रहते अश्विन की जरूरत किसे है।

टीम इंडिया की जीत के बाद ट्रेमलेट ने सुर बदल गए और उन्होने कहा कि बुमराह के टीम रहते अश्विन की जरूरत किसे है।

Who needs Ashwin when you have Bumrah. What a bowler and well played India Serious bowling display — Chris Tremlett (@ChrisTremlett33) September 6, 2021

ट्रेमलेट ने ट्वीट किया, “बुमराह होने पर अश्विन की जरूरत किसे है। क्या गेंदबाज और अच्छा खेला भारत। शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन। बुमराह और उमेश यादव ने 368 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को 210 रनों पर समेटने में भारत की मदद की।”

Well done India, great perseverance and attitude. I got it wrong. Shame as I think England had a chance and ability to secure draw. — Nick Compton (@thecompdog) September 6, 2021



इंग्लैंड के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी निक कॉम्पटन ने कहा, “सुप्रभात भारत, महान दृढ़ता और रवैया। मुझे ये गलत लगा। शर्म आती है क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास ड्रॉ हासिल करने का मौका और क्षमता थी।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत को ऐसी टीम करार दिया जो दबाव के समय बेहतर खेलती है। भारत ने इंग्लैंड को 157 से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है।

Sometimes you have to accept that a Team is better than you when the pressure is on … India are better when it really matters … #Fact #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 6, 2021

वॉन ने कहा कि सोमवार को ओवल में भारत बेहतर टीम थी। उन्होंने ट्वीट किया, “कभी-कभी आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि एक टीम आपसे बेहतर होती है जब भारत पर दबाव बेहतर होता है जब ये वास्तव में मायने रखता है।”

अंग्रेजी प्रसारक एलन विल्किंस ने उल्लेख किया कि भारत कोच रवि शास्त्री की अनुपस्थिति में जीता, जो एक कोविड सकारात्मक परीक्षण के कारण अलगाव में है, और निडर क्रिकेट के लिए टीम की सराहना की।