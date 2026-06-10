मैदान के बाहर कौन करता है लियोनेल मेसी की हिफाजत? GOAT के बॉडीगार्ड को कई करोड़ों में मिलती है सैलरी

गुरुवार से फुटबॉल वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की शुरुआत हो रही है. पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग ले रही हैं और पहली ही बार संयुक्त रूप से 3 देशों की इसकी मेजबानी मिली है. इस बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा इस टूर्नामेंट के संयुक्त मेजबान हैं. दुनिया की बड़ी-बड़ी टीमों के सुपरस्टार खिलाड़ी यहां अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं. लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लमीन यमाल और एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों की खूब चर्चाएं हो रही हैं. स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंच चुके ये खिलाड़ी फैन्स के फेवरेट हैं.
ये खिलाड़ी अगर सड़कों या मॉल में दिख जाएं तो इनके चाहने वाले भारी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वहां इनकी सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो जाता है. ऐसे में ये स्टार खिलाड़ी आम लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर चलना पसंद करते हैं, ताकि वे बगैर किसी अड़चनों के अपने काम को अंजाम दे पाएं. ये खिलाड़ी अपने खेल और एन्डोर्समेंट के जरिए पैसा भी खूब कमाते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को गुंडा एलीमेंट्स से भी खतरा होता है. ऐसे में खुद को अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वे पर्सनल बॉडीगार्ड भी हायर करते हैं.
अर्जेंटीना टीना को पिछली बार 2022 में वर्ल्ड कप जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भी अपने लिए स्पेशल बॉडीगार्ड हायर किया हुआ है. मेसी ने MMA (मिक्स्ड मार्श आर्ट) में ट्रेंड हुए यासीन चेउको (Yassine Cheuko) को अपना बॉडीगार्ड बनाया है.
यासीन चेउको मेसी के साथ उनके हमसाए की तरह हमेशा साथ-साथ रहते हैं. वह मैदान पर और मैदान के बाहर और यहां तक कि ट्रेवलिंग में भी उनके आसपास रहते हैं. जब मेसी मैदान पर मैच खेल रहे होते हैं तो चेउको और उनकी टीम का ध्यान दर्शकों के लिए बने स्टैंड पर होता है, जहां से कई फैन्स मैदान पर कूदकर मेसी को छूने या मिलने को बेकरार रहते हैं.
बीइनस्पोर्ट्स.कॉम (beinsports.com) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यासीन चेउको को इस काम के लिए मेसी से सालाना 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 285 करोड़ रुपये की रकम मिलती है. अगर वह पूरे साल में अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं तो उन्हें 5 लाख डॉलर यानी करीब 4.75 करोड़ रुपये बोनस के रूप में अलग से मिलते हैं.
बीइनस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चेउको अमेरिकी नेवी सील्स में भी रह चुके हैं. वह अपने सख्त अनुशासन और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं. कोई भी बगैर इजाजत के मेसी के पास आने की कोशिश करता है, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, चेउको उसे सख्ती से हटाने का काम ही करते हैं.
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी बीते 23 साल से स्टारडम में जी रहे हैं. 2003 से 2021 तक वह स्पेन के नामी फुटबॉल क्लब बार्सेलोना का हिस्सा रहे और इस फॉरवर्ड प्लेयर ने इस क्लब की ओर से 672 गोल दागे. बाद में वह 2021-2023 से फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन (PSG) का हिस्सा बने और अब पिछले 3 सीजन से अमेरिकन क्लब इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं.
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