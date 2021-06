टीम इंडिया का मैच हो और उसका आंखों देखा हाल जानने के लिए मशहूर क्रिकेट कॉमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsh Bhogle) की आवाज न हो तो क्रिकेट में कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है. शुक्रवार से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship) के फाइनल में आमने-सामने होंगी तो एक बार फिर दुनिया को एक बार कॉमेंट्री में कुछ अधूरा-अधूरा ही लगेगा. क्योंकि इस मैच के लिए हर्षा भोगले कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं हैं. भोगले ने ट्वीट कर इसकी वजह भी बताई है. Also Read - ICC WTC 2021 Full Squad & Schedule: भारत-न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान, जानिए किन-किन खिलाड़ियों को मिला स्थान

आईसीसी ने पहली बार आयोजित हो रहे इस टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए अपने इंग्लिश कॉमेंट्री पैनल में शामिल नामों की घोषणा की. इस मैच के लिए अंग्रेजी भाषा में कॉमेंट्री के लिए कुल 9 सदस्यों के नाम हैं, जिसमें सुनील गावस्कर और इयन बिशप जैसे दिग्गज भी शामिल हैं. लेकिन हर्षा भोगले ने खुद ही इस मैच में कॉमेंट्री के लिए उपलब्ध नहीं रहने का फैसला किया.

I was hoping to be in Southampton this week for the #WTCFinals. But quarantine requirements meant I would have to be away for 27-28 days for one game. I have spent a lot of time in bubbles and there are more ahead. I am enjoying being home and so, regretfully, had to pull out

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 15, 2021