कमांडो, ड्रोन और AI कैमरे... FIFA World Cup की सुरक्षा देखकर रह जाएंगे हैरान

फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी FIFA वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से हो रही है. इसबार अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है. फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं. खास तौर से अमेरिका में सुरक्षा के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. नियम तोड़ने वालों को 1 लाख डॉलर का जुर्माना भरना होगा.
FIFA World Cup सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे जटिल और विशाल सुरक्षा अभियानों में से एक होता है. स्टेडियम के गेट से लेकर आसमान में उड़ रहे प्लेन तक, हर स्तर पर निगरानी रखी जाती है. हजारों सुरक्षाकर्मी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, CCTV और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ सुरक्षित और सफल तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचे.
FIFA World CUP: शेड्यूल से भारत में मैच की टाइमिंग तक…फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर आपके हर सवाल का यहां मिलेगा जवाब
दुनिया के बड़े फुटबॉल स्टार की सुरक्षा के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाया जाता है. जहां टीमें ठहरी हैं, वहां के होटल की निगरानी, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए सुरक्षा और लिमिटेड मीडिया एक्सेस इसमें शामिल है. खिलाड़ियों के होटल और उनके ट्रैवेल रूट को गोपनीय रखा गया है.
एक बड़े मैच के दौरान एक ही स्टेडियम में 60,000 से 90,000 तक दर्शक मौजूद हो सकते हैं. इसलिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट गेट होंगे. इमरजेंसी एग्जिट गेट भी बनाया गया है. स्टेडियम में 5-5 मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी. एंबुलेंस का नेटवर्क होगा. क्राउड कंट्रोल एक्सपर्ट्स भी रहेंगे.
आज के दौर में खतरा केवल मैदान तक सीमित नहीं है. टिकटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन नेटवर्क, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल वेबसाइटों पर साइबर हमलों का खतरा भी बना रहता है. इसी वजह से FIFA और मेजबान देश स्पेशल साइबर सुरक्षा टीमों की मदद लेते हैं, जो हैकर हमलों को रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम करती हैं.
इस बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए हजारों CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इसके जरिए फेस रिकग्निशन, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी. सुरक्षा एजेंसियां रियल टाइम में पूरे स्टेडियम और उसके आसपास की गतिविधियों पर नजर रखती हैं.
इस बार फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय करेंसी में यह करीब 6240 करोड़ रुपये होता है. विजेता टीम को पिछली बार 42 मिलियन डॉलर मिले थे. इस बार 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 476 करोड़ रुपये मिलेंगे. परफॉर्मेंस-बेस्ड प्राइज मनी के अलावा क्वालिफाई करने वाले हर देश को क्वालिफिकेशन पेमेंट के रूप में 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे. इसके बाद 2.5 मिलियन डॉलर तैयारी के लिए मिलेंगे. आखिरी नंबर पर रहने वाली टीम भी 21.5 मिलियन डॉलर लेकर जाएगी.
FIFA World Cup 2026: इन 7 दिग्गजों का आखिरी फीफा वर्ल्ड कप, ये स्टार भी लिस्ट में शामिल
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें