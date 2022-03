West Indies vs England, 3rd Test: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज (WI vs ENG) के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवा दी है. तीन मुकाबलों की शृंखला के शुरुआती दो मैच ड्रॉ रहे थे, जिसके बाद तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इंग्लैंड को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने इंग्लैंड की खिल्ली उड़ाई है.Also Read - ECB ने Jason Roy पर लगाया 'बैन', साथ ही भरना होगा इतने पाउंड का जुर्माना

वसीम जाफर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इंग्लैंड के लिए सालभर में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची है. इसमें जो रूट का नाम सबसे ऊपर है. वहीं रोरी बर्न्स दूसरे पायदान पर हैं. जॉनी बेयरस्टो, ओले पोप क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं. वहीं तीसरे नंबर पर एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि बीते साल इंग्लैंड के लिए सबसे 412 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए थे.

इस तस्वीर के साथ वसीम जाफर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को टैग करते हुए लिखा, इंग्लैंड 120 रन पर ऑलआउट! क्या हुआ माइकल वॉन. क्या यह अतिरिक्त खिलाड़ी आईपीएल की वजह से अनुपलब्ध था या कोई और वजह है?

England 120 all out! What happened @MichaelVaughan was this Extras guy unavailable due to IPL or what? 😜 #WIvENG #IPL2022 pic.twitter.com/lSetnPSif5

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 27, 2022