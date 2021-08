WI vs PAK 2nd Test day 3 Match Report and Highlights: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 302/9 रन बना कर घोषित की है. फवाद आलम (Fwad Alam) ने शानदार शतक जमाया और वह पारी घोषित होने तक भी 124 रन बनाकर नाबाद थे. बारिश से प्रभावित इस मैच में पाकिस्तान ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से करीब 20 ओवर पहले अपनी पारी घोषित कर दी. फवाद के अलावा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने भी 75 रन की शानदार पारी खेली.Also Read - West Indies vs Pakistan, 2nd Test: बारिश से धुला दूसरे दिन का खेल, लाज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी

इसके बाद शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi) के (2/13) की धारदार बॉलिंग से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पाकिस्तान 2 टेस्ट की सीरीज में 0-1 से पिछड़ा हुआ है और यहां उसके पास सीरीज में बराबरी का मौका है, जबकि अभी 2 दिन का खेल होना बाकी है. Also Read - West Indies vs Pakistan, 2nd Test: महज 2 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था पाकिस्तान, Babar Azam-Fawad Alam ने पलट दी बाजी

फवादा तब 124 रन बनाकर खेल रहे थे, जब रविवार को चाय के विश्राम के बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 302 रन पर समाप्त घोषित की. वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट (4) और कीरेन पावेल (5) के अलावा रोस्टन चेज (10) का विकेट गंवाया. उसका स्कोर अभी 3 विकेट पर 39 रन है और वह पाकिस्तान से 263 रन पीछे है. Also Read - अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हसन अली

स्टंप उखड़ने के समय नक्रुमाह बोनेर 18 रन पर खेल रहे थे, जबकि नाइटवॉचमैन अलजारी जोसेफ को अभी खाता खोलना है. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने दो जबकि फहीम अशरफ ने एक विकेट लिया है.

फवाद तब 76 रन पर खेल रहे थे, जब उन्हें शुक्रवार को अपने बाएं पांव में दर्द के कारण क्रीज छोड़नी पड़ी थी. बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो पाया, जिससे फवाद को चोट से उबरने में मदद मिली. पाकिस्तान ने रविवार को 4 विकेट पर 212 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका स्कोर सात विकेट पर 231 रन हो गया.

फवाद ने 186 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से अपना पांचवां टेस्ट शतक पूरा किया. उन्हें निचले क्रम में हसन अली (9) और शाहीन (19) का अच्छा साथ मिला. वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच और जेडन सील ने 3-3, जबकि जैसन होल्डर ने 2 विकेट लिए. वेस्टइंडीज ने पहला टेस्ट मैच एक विकेट से जीता था, जिससे उसने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है.

(इनपुट: भाषा)