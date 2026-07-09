इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास के बाद क्या क्लब फुटबॉल भी छोड़ेंगे नेमार, सैंटोस ने दीं छुट्टियां

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने टीम की वर्ल्ड कप में हार के साथ ही अपने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया. अब उनके फैन्स क्लब फुटबॉल में उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

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FIFA वर्ल्ड कप में नेमार, बॉल को किक करने के दौरान (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

बार-बार चोटों से जूझने वाले नेमार ने 34 साल की उम्र में लिया संन्यास

इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद क्लब फुटबॉल पर भी संशय

नेमार के क्लब सैंटोस ने संन्यास पर विचार करने के लिए दी छुट्टियां

अभी ब्राजील नहीं लौट रहे नेमार, परिवार के साथ अमेरिका में बिता रहे समय

फीफा वर्ल्ड कप से ब्राजील के बाहर होते ही उसके स्टार खिलाड़ी नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल को तत्काल प्रभाव से अलविदा बोल दिया. उनके इस फैसले से उनके फैन्स मायूस हैं. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंजरी प्रोन नेमार सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ रहे हैं या फिर वह क्लब फुटबॉल से भी किनारा कर लेंगे. ब्राजील की टीम इस टूर्नामेंट में राउंड-ऑफ-16 से बाहर हो गई. ब्राजील मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बचपन के क्लब सैंटोस ने नेमार को अपने भविष्य पर विचार करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है और उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है. इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास के बाद उनके क्लब करियर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 34 वर्षीय नेमार के सैंटोस के साथ मौजूदा अनुबंध में अभी छह महीने का समय बाकी है. हालांकि स्थानीय मीडिया में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद वह क्लब स्तर पर भी खेलना जारी रखेंगे या नहीं. बताया गया है कि सैंटोस मैनेजमेंट छुट्टियों के बाद नेमार और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके अगले कदम पर चर्चा करेगा.

नेमार फिलहाल अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही समय बिताएंगे और उन्हें कम से कम 10 दिनों का अवकाश दिया गया है. उन्होंने रविवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में नॉर्वे के खिलाफ 2-1 की हार के बाद ब्राजील की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की थी. इस हार के साथ ब्राजील का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सफर समाप्त हो गया था.

ब्राजील के बाहर होने के बाद नेमार ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा था, ‘मैंने पूरी कोशिश की. अब यह सफर खत्म हो गया है. मैंने यहीं से शुरुआत की थी और यहीं इसका अंत भी हुआ.’ ब्राजील की हार के बाद नेमार के पिता ने भी सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने अपने बेटे से क्लब फुटबॉल जारी रखने की अपील करते हुए लिखा, ‘एक पिता के तौर पर मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि नेमार, फुटबॉल खेलते रहो. गेंद को फिर से अपने पैरों में महसूस करो और मैदान पर मुस्कुराते हुए लौटो.’

जनवरी 2025 में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में वापसी करने वाले नेमार ने अब तक सभी प्रतियोगिताओं में 43 मैच खेले हैं. ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने लगातार चोटों और लगभग तीन साल की अंतरराष्ट्रीय गैरमौजूदगी के बावजूद उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया था. टूर्नामेंट में नेमार दो मुकाबलों में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरे और नॉर्वे के खिलाफ पेनल्टी पर गोल भी किया. अब फुटबॉल जगत की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नेमार क्लब स्तर पर अपना करियर जारी रखते हैं या संन्यास का फैसला लेते हैं.’

(एजेंसी: आईएएनएस)