विंबलडन 2022 टूर्नामेंट का आगाज 27 जून को होगा, जिसमें कई शीर्ष खिलाड़ी पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं. पूर्व विश्व नंबर एक नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) गत चैंपियन के रूप में ग्रास-कोर्ट ग्रैंड स्लैम में खेलेंगे. वहीं इगा स्विएटेक (Iga Swiatek) टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता वाली महिला खिलाड़ी होगी.Also Read - Wimbledon 2022: क्वार्टर फाइनल में युवा कार्लोस अल्काराज से भिड़ सकते हैं नोवाक जोकोविच

एटीपी ड्रॉ के अनुसार, जोकोविच विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से भिड़ सकते हैं. पिछले साल अपना छठां विंबलडन खिताब जीतने वाले जोकोविच की नजरें अपने 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर है. गत चैंपियन का सामना पहले दौर में दक्षिण कोरियाई सूनवू क्वोन से होगा. दूसरे दौर में वो या तो ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस या पोल कामिल मजच्रजाक से भिड़ेंगे. Also Read - Wimbledon 2022 Schedule, Live Streaming : 27 जून से शुरू होगी विंबलडन चैंपियनशिप, राफेल नडाल का खेलना लगभग तय

राफेल नडाल (Rafael Nadal), जिन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 22वां खिताब जीता है, विंबलडन में दूसरी वरीयता के खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे. वो शुरुआती दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो से भिड़ेंगे. 2017 के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच चौथे दौर में उनके संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं. Also Read - भारत के रामकुमार रामनाथन और युकी भांबरी विंबलडन क्वालीफाईंग के पहले दौर से बाहर

क्वार्टर फाइनल में नडाल का सामना फेलिक्स ऑगर-अलियासिम से हो सकता है. स्पैनियार्ड 2008 और 2010 के बाद अपना तीसरा विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश में है.

नडाल और जोकोविच के अलावा पिछले साल के विंबलडन उपविजेता माटेओ बेरेटिनी क्वार्टर फाइनल में स्टेफानोस त्सित्सिपास से भिड़ सकते थे. बेरेटिनी का पहला मैच क्रिस्टियन गारिन के खिलाफ होगा, त्सित्सिपास पहले मैच में स्विस क्वालीफायर अलेक्जेंडर रित्सचर्ड के खिलाफ खेलेंगे.

The 2022 #Wimbledon draw is out!

Who’s your winner from each quarter? pic.twitter.com/ZOaRJKigW6

— Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2022