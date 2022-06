22 बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स (Serena Williams) के फैन्स के लिए बुरी खबर है. ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक साल बाद कोर्ट पर लौटीं इस दिग्गज खिलाड़ी को पहले ही मैच में हार का मुंह देखकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. इस दिग्गज खिलाड़ी को विंबलडन में पदार्पण कर रही दुनिया की 115वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस की हारमोनी टेन ने शिकस्त दी.Also Read - इगा स्वियातेक ने जीता लगातार 36वां मैच जीता, Coco Gauff भी Wimbledon के दूसरे दौर में पहुंची

दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 364 दिन बाद महिला एकल मुकाबले में उतरीं थीं. इससे पहले उन्होंने पिछले साल 29 जून को विंबलडन में आखिरी बार कोई महिला एकल मैच खेला था, जिसमें वह चोटिल होकर बाहर हो गई थीं. Also Read - विंबलडन 2022: कब और कितने बजे पहला मैच खेलेंगे राफेल नडाल? कहां देख सकेंगे लाइव मुकाबला?

सेरेना के खेल में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कभी तो ऐसा लगा कि वह बिलकुल भी लय में नहीं हैं, जबकि कई मौकों पर उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जैसे वह अपने 23वें ग्रैंडस्लैम खिताब के अभियान में आगे बढ़ेंगी. सेरेना ने अपना पिछला एकल मुकाबला विंबलडन में ही पिछले साल 29 जून को खेला था लेकिन पहले सेट में ही चोटिल होने के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था. Also Read - नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ शुरू किया विंबलडन अभियान; चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने

A truly phenomenal effort after a year out of action 👏#Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/IHBiNQsOAR

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022