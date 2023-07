Wimbledon 2023 Women’s Final: ओन्स जाबेउर को हरा मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता विंबलडन खिताब

24 साल की मार्केटा वोंद्रोसोवा (Marketa Vondrousova) ने ट्यूनीशिया की ओन्स जाबेउर (Ons Jabeur) को 6-4, 6-4 से हराकर विंबलडन 2023 वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता. वोंद्रोसोवा महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक रिपब्लिक की तीसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं.

करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद वोंद्रोसोवा ने कहा, “मैं वास्तव में नहीं जानती कि अभी क्या हो रहा है. यह एक अद्भुत एहसास है. मैं जो कुछ भी झेल चुकी हूं, पिछले साल इसी समय मैं कास्ट में थी, उसके बाद यह आश्चर्यजनक है.

प्लेयर बॉक्स में मौजूद अपने पति के बारे में उन्होंने कहा, “यह आश्चर्यजनक है (मेरे पति का यहां होना) क्योंकि कल हमारी शादी की पहली सालगिरह है. मेरे कोच ने कहा कि अगर मैं ग्रैंड स्लैम जीतूंगी तो उन्हें भी एक (टैटू) मिलेगा. मुझे लगता है कि हम इसके लिए कल जा रहे हैं.”

उपविजेता जाबेउर ने नम आंखो से दर्शकों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह मेरे करियर की सबसे दर्दनाक हार है. मैं अपनी टीम को हमेशा मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं. हम इसे (ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना) एक दिन पूरा करने जा रहे हैं. मैं वादा करती हूं कि मैं एक दिन वापस आऊंगी और यह टूर्नामेंट जीतूंगी.”